Norman Reedus confiesa cómo le gustaría que muriera Daryl en 'The Walking Dead'

En una entrevista a CNET Magazine, Norman Reedus ha confesado cómo le gustaría morir y decir adiós a 'The Walking Dead': "Creo que me gustaría que fuese al amanecer. Caminaría sobre una colina y luego un cachorro de lobo saldría de entre los bosques y me seguiría. Y la gente se preguntaría, ¿Qué le ha pasado a este tío?" ha confesado Reedus.

La próxima temporada de la serie de AMC llegará el próximo 22 de octubre a la cadena y con ella su esperado capítulo 100. Con motivo de este capítulo, los protagonistas de la serie han protagonizado un vídeo dedicado a los fans. Además, la cadena ha regalado otro vídeo a sus fans en el que se recopilan los mejores momentos de estos 99 capítulos.

El primer capítulo de la octava temporada resolverá el misterio del aspecto envejecido que Rick (Andrew Lincoln) muestra en el tráiler. Esta temporada constará de un total de 16 episodios divididos en dos partes. Los ocho primeros se emitirán del 22 de octubre hasta diciembre y los ocho restantes a partir de febrero de 2018.