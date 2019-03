Nina Dobrev confiesa por qué vuelve a la televisión después de 'Crónicas Vampíricas'

Se convirtió en un ídolo de masas dando vida a Elena Gilbert en 'Crónicas Vampíricas', pero hace años que Nina Dobrev decidió dar el siguiente paso en su carrera.

Ahora que prepara su vuelta a la televisión con la sitcom de CBS 'Fam', sobre una atípica familia, la actriz, que acaba de cumplir 30 años, explica por qué le ha parecido el momento de volver.

"Bueno, no estaba buscando hacer televisión. No estaba en mi radar, siendo sincera. Pero cuando la oportunidad surgió, leí el guion, amé la historia, me encantó el personaje, no he hecho nunca una sitcom, y soy una gran fan de 'Friends'. Me encantó ver 'Friends' en los 90 cuando estaba creciendo, pero nunca la había visto en realidad con un ojo crítico y pensando en cómo se hizo.

No me había dado cuenta de que era frente a una audiencia en directo, y cuando lo escuché, me asustó, pero también me impulsó a decir que sí, obviamente, porque me encanta hacer cosas que me ponen nerviosa y que con suerte me lleven a aprender y crecer y me pongan a prueba. Así que sentí que era como la tormenta perfecta".

Nina Dobrev y el reparto de 'Fam' | CBS

Siendo su primer papel de serie tras el éxito de 'Crónicas Vampíricas', Dobrev ha reflexionado sobre lo diferentes que son las dos ficciones.

"Es súper diferente. Para empezar, el hecho de que sea con público en directo es una gran diferencia. Es como hacer una mini-obra todas las semanas, y tienes un guion nuevo cada semana que tienes que memorizar. ¡Y las frases se cambian todos los días! A veces incluso durante la propia grabación.

Es mucha presión, pero lo hace muy divertido y te mantiene con los pies en la tierra".