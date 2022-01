Niegan que Betty White recibiera la dosis de refuerzo de la vacuna del COVID-19 poco antes de fallecer

Internet está plagado de teorías, falsos testimonios y multitud de bulos. Y más si cabe cuando está relacionado el coronavirus de por medio. Uno de los últimos rumores en aparecer ha sido en torno a la figura de Betty White, que fallecía el pasado día de Nochevieja a los 99 años.

Diversos usuarios de redes sociales afirmaron que la actriz de 'Las chicas de oro' fallecía pocos días después de que se le hubiera administrado una dosis de refuerzo contra el COVID-19. Concretamente, estas falsas informaciones afirmaban que la veterana estrella había sido vacunada el 28 de diciembre. "Ella nunca dijo eso con respecto a la dosis de refuerzo. Betty murió por causas naturales. No recibió el refuerzo tres días antes de morir", ha desmentido su agente y amigo íntimo, Jeff Witjas.

Ante el revuelvo causado, el representante de Betty White ha salido al paso de estos falsos rumores. "Betty murió pacíficamente mientras dormía en su casa. La gente dice que su muerte estuvo relacionada con recibir una vacuna de refuerzo tres días antes, pero eso no es cierto. Murió por causas naturales. Su muerte no se debería politizar, esa no es la vida que ella vivió", aclaró Witjas en un comunicado recogido por People.

Betty White rozaba los 100 años

La cómica, muy querida en todas las esferas del espectáculo, estaba a punto de llegar a la centena de edad que hubiera cumplido el próximo 17 de enero. "Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre", manifestó su agente.

Aunque Hollywood llore su pérdida, Betty White nunca renegó de la muerte y en multitud de ocasiones afirmó que no tenía miedo a la muerte.