La NBC ordena más 'Grimm' y 'Up All Night'

Buenas noticias para los estrenos de temporada de la cadena NBC, según informa el portal online 'Vulture'. 'Grimm' y 'Up All Night' tienen asegurada una temporada más, la primera, y una temporada completa, la segunda. Con este anuncio, 'Grimm' se convierte en el único drama estrenado por la cadena este año que no es cancelado.



'Grimm' es una serie fantástica inspirada en los cuentos de los hermanos Grimm. La serie se centra en un detective de homicidios de Portland, Nick Brukhardt, que descubre que es descendiente de una élite de guardianes conocidos como los Grimm, cuya labor es mantener el equilibrio entre la humanidad y las criaturas mitológicas.