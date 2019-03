NBC cancela 'Next Caller' antes de estrenarla

'Made in Jersey' ya no está sola. 'Next Caller' se une a las cancelaciones de la temporada. Aunque en esta ocasión no ha llegado ni a estrenarse. La cadena estadounidense NBC ha decidido cancelar la ficción debido a los malos resultados que están obteniendo creativamente en los primeros episodios vistos, según informa el portal Deadline.



Estos episodios no llegarán a ver la luz a pesar de haber sido pagados y grabados. El resultado no es bueno y NBC no repetirá la experiencia de 'Mockingbird Lane'. El remake de 'La familia Monster', que ha sido cancelado también antes de su estreno, se podrá ver el piloto grabado dentro del especial de Halloween de la cadena.



'Next Caller' estaba protagonizada por Dane Cook, quien daba vida a un locutor de radio archipremiado y carismático; y Collette Wolfe, que interpretaba a una feminista que quiere cambiar el mundo.