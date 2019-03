Nadie podrá salvarse de la magia en 'Once Upon a Time'

¿Qué pasaría si la vida que estás viviendo realmente no fuese tu vida? Te encuentras atrapado en un mundo que no es el tuyo... pero lo peor es que tú no eres consciente. Una cosa es segura, parece que son los síntomas de una maldición. Y eso es precisamente lo que hasta ahora acechaba a todos los habitantes de Storybrooke en 'Once Upon a Time'.



La magia de Storybrooke vuelve el próximo 30 de septiembre a la cadena estadounidense ABC con la segunda temporada de 'Once Upon a Time'. Y para que la espera no se haga más larga, la cadena acaba de publicar los primeros carteles de esta nueva temporada. Si todavía no has visto la primera temporada, todo un éxito en EEUU, muy pronto Antena 3 la estrenará. Aquí puedes ver alguno de los avances y en su web descubrir a todos los personajes.

ASÍ CONTINÚA LA HISTORIA

¡¡Cuidado!! Spoilers del final de la primera temporada

En los carteles, con una estética llena de magia y fantasía, aparecen las tres protagonistas principales. En el primero se puede ver a Emma Swan (interpretada por Jennifer Morrison) que se encuentra de espaldas y mirando hacia Storybrooke. En sus manos tiene una espada y a sus pies se encuentra el humo mágico que se vio ya al final de la primera temporada.

Por otro lado, aunque no aparece todo el rostro, se reconoce a la actriz Ginnifer Goodwin como la princesa Blancanieves. Lo mismo sucede con Lana Parilla que da vida a la malvada reina/alcaldesa.

Pero tampoco debemos olvidarnos de la manzana pues aparece en casi todos los carteles, resaltando la importancia de esta fruta en la serie.