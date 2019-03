Nadie insulta mejor que Cersei Lannister

Que Cersei Lannister es uno de los personajes que mejor se venga, insulta y bebe vino de los Siete Reinos es algo más que conocido.



Lena Headey, la actriz que interpreta a la reina Cersei en 'Juego de Tronos', acudió al programa que presenta Jimmy Kimmel para promocionar su nueva película y protagonizó un divertidísimo momento en la que se puso en la piel de su personaje de Poniente.



Si una estrella acude a 'Jimmy Kimmel Live' sabe que va a divertirse, y sino que se lo digan a Lena Headey. Kimmel le propuso un juego: reproducir insultos del conocido programa de la cadena, 'The Bachelor', interpretando a Cersei Lannister. Y si interpreta a su personaje en 'Juego de Tronos', no podía ser de otra manera que con un cáliz de vino en sus manos.



Dicho y hecho: Headey no dudó en meterse en piel de Cersei y comenzó a reproducir insultos a diestro y siniestro de una manera muy de Poniente, como puede verse en el vídeo.



'Juego de Tronos' volverá con su sexta temporada el próximo mes de abril a HBO.