La muerte que cambió a Bryan Cranston y a Walter White en 'Breaking Bad'

Los más de 60 episodios de 'Breaking Bad' dieron para muchas muertes, pero una fue la que marcó decisivamente a su protagonista, Bryan Cranston, y también a su personaje, Walter White, que no volvería a ser el mismo.

Durante una charla sobre los psicópatas en la televisión celebrada en la pasada edición del Festival de Tribeca en Nueva York, Bryan Cranston reveló que, sin llegar al nivel de otras series como 'Juego de Tronos' o 'The Walking Dead', la muerte era algo muy presente en 'Breaking Bad', pero hubo una en concreto que se le quedó grabada en la memoria.



El óbito en cuestión tiene lugar en la segunda temporada de la serie creada por Vince Gilligan, así que si todavía no has disfrutado de las andanzas de Mr. White.... te recomendamos que no sigas leyendo.



Según reveló Cranston, fue la muerte de Jane, la novia de Jesse Pinkman (Aaron Paul), la que más le impactó. Una muerte de la que su personaje, Walter White, fue responsable por omisión ya que presenció como drogada e inconsciente la joven a la que daba vida Krysten Ritter moría ahogada por su propio vómito.



Y es que Mr. White, un incipiente Heisenberg por aquel entonces, asistió impasible a la muerte de Jane sin mover un dedo por la novia de su compañero. Lo hizo, recordemos, para evitar que ella le chantajeara y mantener a salvo su por entonces boyante negocio de metanfetamina.



Rodar la escena de esta muerte se convirtió, según confesó Cranston, en algo personal ya que sintió que su propia hija moría en la secuencia en lugar de Ritter. "El rostro de mi verdadera hija ocupó su lugar. Así que me afecto muchísimo", reconoció Cranston que también elogió "excelente trabajo" de Ritter en aquella escena en la que simuló su muerte ahogada en una mezcla de "harina de avena y mylanta".



UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA MR. WHITE

"Recuerdo que pensé que era bastante jodido que Walt acabara de dejar morir a una chica joven frente a él, pero entonces no me di cuenta de que sería un momento tan crucial para la serie. Esa decisión fue su punto de inflexión y ya no había vuelta atrás", señaló Cranston.



Durante la charla, titulada 'Psychos We Love', el protagonista de 'Breaking Bad', también reveló cuál fue la escena más grotesca que filmó en la serie. En este punto también se remontó a los primeros capítulos, concretamente cuando en la primera temporada intentan deshacerse de un cadáver con ácido fluorhídrico en una bañera.