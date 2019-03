La muerte de este personaje de 'Juego de Tronos' iba a ser mucho más brutal

La muerte de Myrcella Baratheon, hija de Cersei y Jamie Lannister, a manos de Ellaria Arena como venganza por la muerte del carismático Oberyn Martell en combate con La Montaña en la sexta temporada de 'Juego de Tronos'.

La actriz Nell Tiger Free, que dio vida a Myrcella, ha desvelado en MCM London la sobrecogedora muerte que iba a tener: "No sé si debería decir esto, pero en un principio me iban a dar un puré de plátanos con sangre falsa que simularían mis sesos esparcidos por todo el barco. Estaba muy emocionada. No me gusta el gore, pero sabía que sólo eran plátanos así que no pasaba nada". Finalmente, la muerte de Myrcella fue elegante y prácticamente indolora, porque según la actriz "querían que su muerte reflejara su vida y que fuese dulce".