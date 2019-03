Muere Ann Davis, actriz de 'La tribu de los Brady'

Ann B. Davis, la actriz que dio vida a la empleada doméstica Alice en la famosa serie de televisión 'Brady Brunch' (1969-1974), ha fallecido a los 88 años, según informó su agente, Robert Malcolm, a la cadena NBC. Davis, cuyo personaje se convirtió en uno de los más queridos y recordados de la serie debido a sus comentarios ocurrentes y su actitud alegre, falleció en un hospital de San Antonio (Texas) en el que vivía junto a un amigo reverendo y su esposa.



La actriz sufrió un hematoma subdural tras golpearse la cabeza en una caída el sábado en su cuarto de baño, y no volvió a recuperar la conciencia, de acuerdo con Malcolm. "Era realmente agradable, una mujer encantadora", señaló su agente.



Davis ganó dos premios Emmy en la década de 1950 por su papel en la comedia 'The Bob Cummings Show', pero su mayor éxito llegó con el papel de Alice en 'The Brady Bunch' ('La tribu de los Brady'). La exitosa serie familiar trataba sobre un hombre y una mujer con tres hijos cada uno de anteriores matrimonios que se enamoran y se casan, con lo que deben aprender a manejar una familia más grande. En 2004, Davis explicó en una entrevista que ella ayudó a crear el personaje de Alice y siempre agradeció que le dejaran hacer "cosas tan divertidas" en la serie y "actuar como un intermediaria entre los niños y los adultos".



"Mi personaje se preocupaba muchísimo por esta familia. Era su familia. Era lo más cercano a una familia que iba a tener nunca Alice. Habría dado la vida por cualquiera de ellos en cualquier momento", señaló Davis en la entrevista con el Archivo de Televisión Estadounidense. La actriz era muy religiosa y a finales de los años 70 dejó el mundo del espectáculo para vivir en una comunidad episcopal, aunque siguió apareciendo esporádicamente en anuncios de televisión y algunas producciones teatrales.