MTV es una treintañera

El canal de televisión musical MTV, que revolucionó el mercado discográfico de Estados Unidos con su programación ininterrumpida de vídeos musicales, está de fiesta: ayer cumplió 30 años de emisiones. Este aniversario lo celebra sumergida en la transición de los videoclips como base de su éxito a los 'reality shows', que pueblan ahora su parrilla.



Para celebrarlo, el presidente de MTV, Stephen Friedman, y el cantante Usher, entre otros, se encargaron de dar el tradicional campanazo de la ceremonia de apertura oficial de la Bolsa de Nueva York de la jornada de ayer.



La MTV comenzó sus emisiones el 1 de agosto de 1981, cuando en la media noche emitió 'Video Killed the Radio Star', del grupo británico The Buggles, como profético adelanto del cambio que se avecinaba en la industria musical estadounidense.



El primer canal exclusivamente de música de la historia de la televisión consiguió así que los telespectadores "viesen" por primera vez la música además de escucharla, con lo que contribuyó decisivamente a la explosión de las ventas de las discográficas.



Una fecha que marcó a la MTV fue el estreno en 1983 del videoclip de Michael Jackson, 'Thriller'. El videoclip de 14 minutos combinaba por primera vez los mundos del cine y la música. Otro momento histórico de la cadena fue la celebración de los primeros MTV Video Music Awards.



Desde entonces, mucho ha cambiado la MTV. Ahora el canal se centra en una programación basada en reality shows, como 'MTV Tunning', 'Jersey Shore' o 'Teen Moms'. En España, el programa 'Alaska y Mario' ha supuesto un gran éxito para la cadena, que consiguió mejorar en más de 2 décimas su media hasta entonces.



MTV ESPAÑA

Tras 10 años emitiendo en España, el 16 de septiembre de 2010 la cadena MTV inauguró una nueva etapa ofreciendo toda su programación en TDT de forma gratuita para el espectador.



MTV España ha apostado desde el primer momento por el entretenimiento juvenil, con la combinación de series exclusivas, programas que cuentan con el sello trasgresor que la caracteriza.



El balance de estos 10 meses de andadura en abierto no es muy positivo, sobre todo, teniendo en cuenta que en octubre [su primer mes completo] registró un share medio del 0,4% y a dos meses de cumplirse un año en abierto ha mejorado tan solo 3 décimas (MTV cerró julio con 0,7% de share).

El mes de junio marcó un antes y un después en la audiencia de MTV España. La cadena remontó dos décimas respecto a mayo y alcanzó un 0,7% de cuota, datos que ha mantenido desde entonces.