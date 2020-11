"Entiendo que esto es decepcionante": Los motivos personales por los que Wentworth Miller no estará en la temporada 6 de 'Prison Break'

'Prison Break' se estrenaba en 2005 contando el plan de Michael Scofield (interpretado por Wentworth Miller) para sacar a su hermanoLincoln Burrows (Dominic Purcell) de la cárcel.

La serie contó con cuatro temporadas hasta 2015 pero, debido a que el final fue un tanto extraño, se decidió regresar en 2017 con una quinta temporada formada por 9 capítulos. Desde entonces los rumores sobre la posibilidad de hacer una sexta entrega no han cesado. Tanto que hace unas semanas Dominic Purcell afirmaba que era una realidad.

Pero ahora el actor Wentworth Miller ha publicado una sincera carta donde afirma que él no estará en el regreso de 'Prison Brak'. El actor da una serie de motivos personales por los que ha tomado esta decisión que explica en un texto confiesa: "no quiero interpretar personajes heterosexuales".

Miller declaró abiertamente su homosexualidad en 2013 tras rechazar una invitación para asistir al Festival Internacional de Cine de San Petersburgo alegando la preocupación que sentía por el trato del gobierno ruso con respecto a sus ciudadanos homosexuales. Desde entonces Wentworth ha estado muy involucrado en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI+.

El actor empieza esta carta que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram diciendo: "Esta es mi cuenta de IG favorita", escribió alguien en respuesta a una publicación reciente. Gracias. Quiero que sepas que vi eso. Veo los comentarios positivos y los mensajes directos (muchos de ellos). Cariñoso. Apoyo. Apreciado (por mí)".

Para continuar haciendo alusión a algunos mensajes negativos y despectivos que ha recibido: "Evidentemente hay comentarios y DM que aprecio menos. ¿Quiénes son esas personas? ¿En mi página? ¿De qué mundo al revés han salido arrastrándose, de valores de la Edad de Piedra? ¿Estados Unidos?".

Went continúa: "No desapareceré (demasiadas cosas interesantes para volver a publicar). El que siga comentando probablemente lo hará. No me preocupo por mí mismo. No puedo ser "intimidado" en este espacio. Tengo demasiado poder. 'Eliminar. Bloquear. Desactivar'. Etc. Pero me tomo en serio la posibilidad de que niños queer entren aquí, que hayan salido recientemente del armario o exploren la idea... No quiero que estén expuestos a tonterías".

Para decir después que no estará en la temporada 6 de 'Prison Break': "En una nota relacionada... estoy fuera. De PB. Oficialmente. No por estática en las redes sociales (aunque eso ha centrado el tema). Simplemente no quiero interpretar personajes heterosexuales. Sus historias han sido contadas (y contadas)", explica de forma rotunda.

"Entonces. No más Michael. Si eres un fan de la serie esperando nuevas temporadas... entiendo que esto es decepcionante. Lo siento. Si estás caliente y molesto porque te enamoraste de un hombre heterosexual de ficción interpretado por un gay de verdad... Ese es tu trabajo. - W.M", termina diciendo.

