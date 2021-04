'Moonshot': Cole Sprouse tiene nuevo proyecto y le transportará hasta Marte

Tras protagonizar el exitoso drama 'A dos metros de tí' en 2019, firmar un acuerdo de producción con el estudio cinematográfico Lionsgate, estar preparando junto con el actor Zachary Levi ('Shazam') la película 'Under Cover', y seguir rodando su aclamada serie 'Riverdale'; Cole Sprouse ha anunciado un nuevo proyecto que añadir a la lista con el que parece estar muy emocionado.

El actor vuelve al mundo de las comedias románticas, pero esta vez con toques de ciencia ficción, ya que está ambientada en un futuro en el que Marte es colonizado por lo mejor que tiene la humanidad, según informa Deadline.

Detalles que recuerdan a los fans a la serie 'Los 100' de Netflix, pero esta vez será una película y se llamará 'Moonshot'.

También se ha confirmado que existirán dos estudiantes universitarios muy diferentes acabarán uniendo sus fuerzas y se colarán a bordo de un transbordador espacial hacia el planeta rojo para poder unirse a sus respectivas parejas. Por lo que en esta aventura Cole no estará solo, sino que le acompañará Lana Condor ('A todos los chicos de los que me enamoré') que interpretará a Sophie en la película: "Es una mujer con un plan, o al menos, lo era antes de que su novio Calvin se mudara a Marte, y ella decidiera ir tras él", dijo la propia Condor en The Hollywood Reporter.

Ambos son incapaces de esconder las ganas que tienen de empezar a trabajar en este proyecto, y Cole Sprouse ha subido una publicación a su IG, en la que sale la portada de Deadline, en la que el titular anuncia la noticia de su incorporación al reparto: "Cole Sprouse protagonizará 'Moonshot' de New Line para HBO Max".

Además, el actor escribe en el pie de foto con un toque de humor: "Soy la última persona con la que quieres estar atrapado en una nave espacial. La eterna @lanacondor y yo estamos haciendo una película en Marte... o al menos en Atlanta". "Muy emocionado de trabajar con #christopherwinterbauer, @sarahsowitty, @gberlanti y @hbomax. Muchas cosas en marcha para 2021", añadió con un emoji de un cohete.

No se han revelado más detalles sobre el personaje de Cole, ni se ha dicho nada sobre cuándo se estrenará la película. Lo que si sabemos es que será dirigida por Chris Winterbauer, a partir de un guión escrito por Max Taxe, y que se estrenará en exclusiva en HBO Max.

