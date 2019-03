'Modern Family': El rencor de Eric Stonestreet a Jesse Tyler por un desafortunado descuido

Uno de los matrimonios mas divertidos de 'Modern Family' ha demostrado lo unidos que están dentro y fuera de la serie. Jesse Tyler (Mitchell) y Eric Stonestreet (Cameron) son pareja en la ficción y muy buenos amigos en la vida real, pero Stonestreet tendría motivos para estar enfadado con su compañero de reparto y esta es la razón.

Parece que a su marido en la serie se le ha olvidado felicitarle en su cumpleaños, a pesar de que Tyler lo ha querido arreglar con una tronchante publicación, Stonestreet no ha olvidado este despropósito: "¡Olvidé desear a mi dulce esposo de la televisión y amigo en la vida real, Eric Stonestreet, un feliz cumpleaños ayer! Por favor, acepta esta foto real en la que salgo sosteniendo una bandera de cumpleaños. ("¿Cómo me has llamado? Oh") como una disculpa. Te quiero Eric". A lo que Stonestreet contestó: "Está bien, me lo anoto, pero bien". Parece que, a pesar de todo, el intérprete perdona pero no olvida.

Jesse Tyler felicita a Eric Stonestreet por su cumpleños | Instagram

Aun así, seguro que se trata de una pequeña broma entre ambos. Normal que después de casi diez temporadas grabando juntos estén tan unidos. Podremos seguir viéndoles como Mitchell y Cameron en la décima temporada de la serie, que se estrenará el 26 de septiembre.