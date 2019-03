'Modern Family', nominada a los Premios GLAAD

'Modern Family' continúa en racha. La Asociación de Gays y Lesbianas Contra la Difamación acaba de dar a conocer los nominados a sus premios y la serie de la ABC encabeza la lista de nominados. La vigésimo tercera edición de los GLAAD Media Awards será el próximo 24 de marzo en Nueva York. Otras series de la ABC están nominadas: 'Anatomía de Grey' y 'Happy Endings'.



'Glee', 'The Big C' y 'Exes and Oh' completan las nominaciones en la categoría de mejor comedia. Las ficciones candidatas al mejor drama son 'Degrassi' (TeenNick), 'Anatomía de Grey' (ABC), 'Pretty Little Liars' (ABC), 'Shameless' (Showtime) y 'Torchwood: Miracle Day' (Starz).



El canal Showtime ha recibido otra nominación, además de las dos nominaciones por series, la del reality 'The Real L World' que es un 'spin off' de la serie 'The L World'.



Las nominaciones a estos premios reconocen y honran a los medios de comunicación por representaciones veraces, justas e inclusivas de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual y las cuestiones que afectan a sus vidas.