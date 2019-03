La miniserie 'The Casual Vacancy' ya tiene protagonistas

'The Casual Vacancy', la primera novela de J.K. Rowling tras la saga de 'Harry Potter', se convertirá en una serie de televisión. La cadena británica BBC junto a la estadounidense HBO preparan la adaptación a la pequeña pantalla. Y ya han anunciado el casting protagonista.



Los actores Michael Gambon, Keeley Hawes, Rory Kinnear, Monica Dolan y Julia McKenzie formarán el reparto de la miniserie 'The Casual Vacancy', que narra la historia de los habitantes de un pequeño pueblo inglés cuya perfecta fachada esconde los conflictos que sufren sus ciudadanos. Los ricos están en guerra con los pobres, los adolescentes luchan contra sus padres y maridos y mujeres discuten constantemente.



JK Rowling ha confesado estar encantada con que la BBC lleve a cabo el proyecto. "Siempre sentí que, si llegara a producirse, la adaptación de esta novela funcionaría mejor en televisión", ha añadido.



Rowling colaborará estrechamente en el proyecto, cuya duración y número de capítulos será decidido una vez que el proceso de adaptación haya comenzado. Según informa The Hollywood Reporter, la serie verá la luz a lo largo de 2014.