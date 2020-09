Millie Bobby Brown ('Stranger Things') comparte un vídeo donde asegura que "odia" esta parte de ella misma

Después de saltar a la fama a una edad muy temprana con su papel de Eleven en 'Stranger Things', Millie Bobby Brown ya es una de las actrices jóvenes más prometedoras.

Además de tener otro gran proyecto pendiente de estreno, 'Enola Holmes', junto a Henry Cavill, la actriz ha estado muy activa en sus redes sociales durante la pandemia y muy volcada en su compañía de cosmética, 'Florence by Mills'.

Sin embargo, no deja de tener 16 años y crecer en el ojo público no es fácil para nadie, como ella ha resaltado en varias ocasiones. Ahora ha vuelto a probar que en el fondo es muy vergonzosa con un vídeo que ella misma ha subido demostrando que no pasa nada por "criticarse" un poco a uno mismo mientras sea con buen humor.

Junto a varias fotos del perrete de su familia, Millie publicaba un vídeo en el que habla con el adorable animal poniendo voces.

"Ugh, odio mi voz de bebé", confesaba junto al post, que sin embargo se ha llenado de comentarios diciendo lo monos que son los dos y que su voz es de lo más tierna.

