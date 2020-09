Michael Rosenbaum, Lex Luthor en 'Smallville', anuncia que tiene cáncer

Michael Rosenbaum saltó a la fama tras dar vida a Lex Luthor en la serie 'Smallville' donde estuvo durante 7 de las 10 temporadas que duró la ficción, aunque volvió para su final.

Ahora, el actor acaba de confesar que tiene cáncer de piel en su podcast 'Inside of You with Michael Rosenbaum', una noticia que, en principio, no tenía pensado dar pero que ha decidido revelarla en su programa.

"Quiero empezar diciendo que no os preocupéis por mí. Estoy bien. Pero hace dos semanas me quitaron un lunar", comenzaba a decir Michael.

Para después describir cómo se enteró de la noticia: "Mi teléfono sonó y escucho un mensaje del centro dermatológico que decía: 'Hola, Michael. ¿Podrías llamarnos cuando puedas? 'Les llamé y me dijeron que tengo cáncer de piel'".

"Me desperté esta mañana y dije, 'tienes que hablar de esto'", continuaba diciendo. "Estoy abierto y tal vez sea una buena idea porque puedo ayudar a alguien y les digo, no se preocupen por mí, todo está bien. Lo que hago es no preocuparme por eso; No pienso en eso. Me han dicho: "si no te llamamos, estás bien".

El actor termina aliviando a todos los que lo escuchan tras decir que está tranquilo y que le han dicho que no hay mucho riesgo: "No había dicho esto antes, así que lo digo en directo que es una locura, pero nos asustéis. Es extraño cuando alguien dice cáncer de lo que sea. Me dijeron que no me preocupara, que era muy común y que no tiene mucho riesgo y por eso no lo dije antes… Si ves tu cuerpo y está cambiando y no haces nada al respecto, no es una buena idea".

