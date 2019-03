El mensaje de la tía Viv tras el reencuentro de 'El Príncipe de Bel-Air': "No tengo interés por ver a ninguna de esas personas"

La familia Banks se ha reunido casi 20 años después del final de la serie. El actor Alfonso Ribeiro, quien interpretara a Cartlon, ha compartido en Instagram una foto con sus compañeros que lleva más de 60.000 me gusta en la red social.

Reencuentro de los actores de 'El Príncipe de Bel-Air' | Instagram

En la fotografía se puede ver a Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell y Will Smith. Ribeiro recordó al fallecido James Avery, quien fuese el tío Phil, con un emotivo mensaje.

Pero en el reencuentro no estuvieron todos los actores, ya que Janet Hubert, la que fuese tía Viv durante las tres primeras temporadas de la serie, no estuvo presente. Esto no la ha sentado nada bien a la actriz, quien publicó un mensaje en Facebook muy duro contra los actores, pero por lo visto se arrepintió después y horas mas tarde, lo borró de su cuenta.

En el mensaje Janet Hubert se refería al que fuese Cartlon en la serie como "el lameculos de Will Smith". Tampoco tuvo ningún reparo en afirmar que "no tengo interés por ver a ninguna de esas personas". A pesar de estas duras palabras declaro no estar ofendida por la foto.