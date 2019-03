¿Will Smith o el tío Phil? El gran parecido entre el actor y su tío en 'El Príncipe de Bel-Air'

Hace unos días, Will Smith subió un vídeo a las redes sociales haciendo puenting en las cataratas Victoria, entre Zimbague y Zambia. Lo que no imaginaba es que iba a tener la repercusión que está teniendo. Tras ver el vídeo, sus seguidores alucinaron con uno de los fotogramas en el que se puede apreciar un gran parecido entre Will Smith y James Avery, el actor que interpretó al tío Phil en la serie 'El príncipe de Bel-Air'.

Parecido entre Will Smith y el tío Phil | Twitter

En el vídeo se puede ver al actor con cámara en mano para inmortalizar el momento y con los nervios previos al salto. Durante el salto se puede apreciar como grita de emoción asegurando que lleva toda una vida deseando hacerlo.

Ya sabemos que en nada se parece el físico del que fuese su tío Phil en la ficción con Will Smith. Pero la virulencia y la velocidad que alcanza el actor mientras está colgado bocabajo, hacen que Will Smith parezca que tiene más peso del que realmente tiene y de ahí que se parezca a James Avery.

En menos de un día la imagen rozó las 600.000 visitas y Twitter se llenó de mensajes cómicos acompañando la famosa imagen del parecido.