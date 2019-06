El mensaje oculto en la última escena de Brienne en 'Juego de Tronos' que se acaba de confirmar

'Juego de Tronos' se despidió para siempre y los fans aún están intento asimilar cómo es la vida tras el fenómeno de HBO. Uno de los elementos más aplaudidos de la serie es su música, creada por Ramin Djawadi, y el compositor ha demostrado una vez más cómo de unidos estaban los temas a la trama de los personajes.

Djawadi asegura que el tema de la historia de Brienne y Jaime lo identifica como 'Honor Theme', por la forma en la que siempre se han tratado el uno al otro. Es la música que podemos oír cuando la nombra caballero, por ejemplo.

Sin embargo, en una entrevista con Insider le indican que algunos fans han identificado que la melodía que suena en la bonita escena final en la que Brienne escribe las hazañas de Jaime en el Libro Blanco de la Guardia del Rey forma parte del tema 'I am hers, she is mine', que sonó en la segunda temporada en la boda de Robb Stark y Talisa.

"Sí, yo lancé eso ahí porque pensé que sería un guiño sutil a su relación. Cuando ella se sienta y piensa en él y escribe todo lo que ha hecho, la segunda parte es el tema de 'Honor', pero sí un buen trozo del principio es la canción de boda.

Es solo una pista de lo que su relación... Si hubieran seguido juntos, si él siguiera vivo, lo que podría haber sido. En lo que podrían haberse convertido. Por eso lo puse ahí. Me sorprendió mucho que la gente lo descubriera. Pero era exactamente mi intención. Deja ver el poder de la música, ¿verdad? No había palabras en esa escena pero al poner eso tu imaginación viaja a lo que podría haber sido. Quería que la gente tuviera esa emoción, esos pensamientos".

