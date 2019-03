Meg Ryan protagonizará una serie para NBC

Meg Ryan interpretará a una madre soltera que decide regresar a la editorial de Nueva York en la que una vez fue una brillante editora en su nuevo proyecto para NBC. Pero cuando llega, se entera de que su jefa será la que fue su becaria.



Además de lidiar con una neurótica jefa que le hará la vida imposible, Ryan deberá hacer frente a su vida cotidiana, a los problemas de sus hijos adolescentes, así como al padre de éstos y a su suegra.



Esta comedia será el regreso a la pequeña pantalla de la protagonista de "El chip prodigioso" tres décadas más tarde y tras su discreto paso por "One of the Boys" (1982), una comedia junto a Mickey Rooney, Dana Carvey y Nathan Lane que no terminó de calar entre los televidentes.



El nuevo proyecto de la cadena estadounidense será una comedia de capítulos de una hora de duración. Estará dirigida por el nominado al Emmy Marc Lawrence ('Enredos de familia'), que contará con la propia Ryan como productora junto con Jane Berliner.