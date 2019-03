Meg Ryan pondrá voz a la madre del futuro en 'How I Met Your Dad'

Meg Ryan tendrá un papel muy importante en el 'spin off' de 'Cómo conocí a vuestra madre'. La actriz no aparecerá en pantalla pero su voz se oirá en cada uno de los capítulos, ya que servirá de narradora dando vida a la protagonista, Sally, en el futuro mientras le cuenta la historia a sus hijos de cómo conoció a su padre.



Meg Ryan tendrá el mismo papel que Bob Saget tuvo en 'Cómo conocí a vuestra madre'. La actriz Greta Gerwig interpertará a la madre en la serie que prepara CBS, 'How I Met Your Dad'. La serie presenta una trama totalmente nueva, lleva de nuevos personajes y una nueva voz liderando el patio.