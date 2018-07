Matthew Perry no estará en el reencuentro de 'Friends'

Malas noticias para los fans de 'Friends'. Una vez más, los seguidores de la 'sitcom' vuelven a quedarse sin ver a todo el reparto al completo después de su final. Finalmente, Matthew Perry no estará en el programa especial dedicado al director James Burrows que emitirá NBC el próximo mes de febrero, tal y como anunció ayer la cadena.



Parecía que el sueño de todos los seguidores de 'Friends' se iba a convertir en realidad, pero según ha revelado por la representante de Perry, Lisa Kasteler, a través de un comunicado: "Matthew no asistirá, ya que está en Londres en los ensayos de su obra de teatro que comienza. Los ejecutivos de NBC eran conscientes de ello antes de su anuncio en el TCA. En otras palabras, esto no va a ser el reencuentro que todo el mundo esperaba".



El actor que interpretó a Chandler Bing en la serie, no puede asistir al evento ya que se encuentra trabajando en su próxima obra de teatro en Londres que se estrena el 2 de febrero en el Teatro Playhouse.