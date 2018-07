Matt LeBlanc tiene nuevo proyecto en la pequeña pantalla. El Joey de 'Friends' será el protagonista de 'I'm Not Your Friend', la nueva comedia de CBS. Esta nueva serie se suma a 'Episodes' en Showtime y su reciente incorporación como co-presentador de 'Top Gear' en BBC.



La cadena estadounidense ha dado luz verde al piloto y todo indica que en breve hará lo propio con la temporada completa de esta ficción, según informa el portal The Hollywood Reporter. 'I'm Not Your Friend' seguirá los pasos de un contratista que debe encargarse de sus hijos cuando su mujer vuelve al trabajo. Pronto descubrirá que los negocios son mucho más sencillos que sacar una familia adelante.



LeBlanc sigue acumulando proyectos en televisión ya que junto a esta nueva serie, creada por Jeff y Jackie Filgo ('Aquellos maravillosos 70') seguirá protagonizando 'Episodes' y será el copresentador de 'Top Gear', el legendario programa de motor de BBC. LeBlanc será el primer presentador no británico que haya tenido este programa en sus últimos 39 años de historia.