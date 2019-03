'Matrimonio con hijos' tendrá un nuevo spin-off

La serie está todavía en fase de desarrollo, pero lo que si está claro es que la trama girará en torno a Bud Bundy, el hijo del matrimonio formado por Al (Ed O'Neil) y Peggy (Katey Sagal) e interpretado originalmente por David Faustino. Además, 'Matrimonio con hijos' contaba en su familia con Christina Applegate en el papel de Kelly, la hija mayor de los Bundy.



David Faustino volvería a actuar en esta secuela, pero no se sabe si el resto de los actores podrían sumarse al reparto debido a sus compromisos profesionales. Ed O´Neil es uno de los personajes principales en 'Modern Family', serie que emite Neox en España, y Katey Sagal aparece en 'Sons of Anarchy' y Christina Applegate, que ahora no tiene ningún proyecto en mente, se ha abierto paso tanto en el cine como en la televisión.



La serie, que todavía no tiene cadena, seguirá los pasos del hijo menor de los Bundy y su nueva vida y familiares.



'Matrimonio con hijos' no se trataría del primer spin-off, ya que en el año 1991 tuvo uno llamado 'Top of the Heap' y el cual estuvo protagonizado por Matt LeBlanc ('Friends'). Sin embargo, Fox decidió cancelar esta comedia por no obtener grandes resultados.