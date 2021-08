¿Matará Joe a Love? La teoría que podría confirmarse tras ver lo que pasará en la temporada 3 de 'You'

'You' fue una de las grandes series del momento y con dos temporadas en las que logró atrapar a su audiencia fue suficiente para querer continuar con una tercera temporada. A pesar de la gran expectación que ha generado la temporada 3, evidentemente el rodaje sufrió los retrasos debido a la pandemia.

Pero no, esto no es un anuncio de repostería y este primer teaser que puedes ver arriba nos da el nombre del hijo que han tenido Joe Goldberg, Penn Badgley y Love Quinn, Victoria Pedretti, que será Henry. Además han dado una fecha de estreno, siendo esta el 15 de octubre. Además desde Netflix han querido desvelar el contexto en el que se desarrollará la temporada 3: "Joe y Love están ahora casados y criando a un bebé".

"Se han mudado al agradable barrio del Norte de California, donde están rodeados de emprendedores y grandes privilegiados, madres blogueras críticas y famosas en Instagram. Joe está comprometido como marido y como padre, pero teme los impulsos de Love. Y después, está su corazón".

"¿Puede ser la mujer que ha estado buscando toda la vida estar viviendo en la puerta de al lado? Salir de una jaula del sótano es una cosa. ¿Pero la prisión de un matrimonio perfecto con una mujer que se conoce todos tus trucos? Bueno, eso demostrará que es muy complicado escapar".

Con todas estas pistas, muchos son los fans que están especulando sobre la posibilidad de que Joe Goldberg por fin pueda terminar de una vez con esta lucha que tienen ambos por matarse entre sí. Pero de momento tendremos que esperar hasta el 15 de octubre para descubrir el desenlace.

¿Cómo terminó la temporada 2 de 'You'?

'You' nos daba a Joe Goldberg viviendo unas historias llenas de una dependencia emocional brutal, cargado de control por parte de la pareja y de una obsesión tóxica. Ahora con la temporada 2 terminada, 'You' estrena este 15 de octubre la continuación de la historia de Joe Goldberg y Love Quinn. A partir de aquí habrá SPOILERS de 'You', por lo que si no la has visto, ya sabes que hacer.

Y la sorpresa ya llegó al final de aquella segunda temporada en la que, después de intentar matarse entre ellos, les ha tocado unirse para criar a un bebé y guiarle por el mundo. Ahora se han mudado a un barrio para intentar dejar atrás esa relación tan tóxica que han tenido pero, ¿podrá Joe pasar página?

