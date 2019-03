Mario Lopez ha vuelto a disfrutar del menú del instituto Bayside. El actor ha visitado el restaurante ambientado en 'Salvados por la campana' que hay en Chicago.

'Saved by the Max' es un espacio 'pop up' que reproduce los decorados de la serie de NBC, y cuenta con un menú a base de sandwichs o hamburguesas estará abierto hasta finales de diciembre.

Como ha publicado en sus redes sociales, Lopez ha visitado el local y ha posado junto a su taquilla.