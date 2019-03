Maisie Williams ('Juego de Tronos'), sobre los estándares de belleza de Hollywood: "No soy alguien que encaje en papeles sexualizados"

Son muchas las actrices que han criticado que sólo existe un tipo de rol para los personajes femeninos en la industria del cine y la televisión de Hollywood: mujeres guapas, altas y exuberantes.

Maisie Williams, la actriz que da vida a la famosa Arya Stark en 'Juego de Tronos', ha sido la última en unirse al debate con unas sinceras declaraciones a The Irish Times: "Ahora es cuando empiezo a darme cuenta de los personajes que están disponibles para mí por el aspecto que tengo y los que no están disponibles".

"Es una industria muy superficial. Yo no parezco alguien al que eligen en papeles que son, bueno, sexualizados. No me malinterpretes. Estoy completamente asombrada de las mujeres que lideran Hollywood. Me encanta ver a esas preciosas y asombrosas mujeres. Pero creo que es triste que sólo podamos ver un tipo de belleza en pantalla", confiesa Williams.

Además, la actriz dice que ha aprendido lo que significa el feminismo al convertirse en actriz, ya que en su entorno más cercano nunca se había sentido 'censurada': "En mi familia nunca sentí que tenía que conformarme con un único tipo (de mujer). No tenía ni idea de lo que era típicamente de hombres y típicamente de mujeres".

Esta no la primera vez que la actriz de la serie de HBO revindica el papel de la mujer o los estándares de belleza. Hace unos meses, Williams mostró su enfado en Twitter por un titular machista publicado por el diario Daily Mail sobre su elección de vestuario en un reciente evento benéfico.

Maisie Williams se ha convertido en una de las actrices más famosas de la televisión y tiene varios proyectos en desarrollo. Sin embargo, la actriz no sólo se encuentra rodando la octava temporada de 'Juego de tronos' también ha puesto su voz en la película de animación Cavernícola y el año que viene estrenará 'Los nuevos mutantes', donde interpreta a Wolfsbane.