Maisie Williams critica la supuesta entrevista a Kit Harington

Maisie Williams, la actriz que interpreta a Arya Stark en 'Juego de Tronos', ha aprovechado el éxito cosechado en los premios Emmy para adelantar algunos detalles sobre la serie y, sobre todo, para desmentir algunos rumores que habían surgido sobre, cómo no, Jon Nieve.



¡Atención! Esta noticia puede contener spoilers. Si no has acabado la quinta temporada, no sigas leyendo esta noticia.



La actriz ha querido desmentir la entrevista que salió a la luz hace unos días en el medio holandés 'Humo' en la que, supuestamente, Kit Harington habría hablado sobre su futuro en la serie y habría confirmado su regreso.



"Está muerto. Lo siento. Y la entrevista que todos habéis leído en la que se dice que Kit ha revelado su regreso es falsa", afirmaba Williams. En la entrevista podía leerse: "No puedo hablar de eso, pero digamos que 'Juego de Tronos' va a seguir formando parte de mi vida por un tiempo. Probablemente tenga 30 años cuando termine", según las declaraciones del actor. Harington tiene en la actualidad 28 años, por lo que según esas declaraciones, el actor estaría en la serie durante al menos dos temporadas más.



Williams también quiso adelantar algunos detalles sobre su personaje. La actriz aseguró que "Arya Stark luchará a ciegas" en los próximos episodios de la sexta temporada.



CAMEO DEL GRUPO OF MONSTERS AND MEN

La nueva entrega no solo contará con nuevos personajes, sino con nuevos grupos. Los elegidos en esta ocasión ha sido el grupo indie 'Of Monsters and Men', que se unen así a la lista de bandas que han formado parte de la ficción como Coldplay o Mastodon.



Todavía se desconoce si el grupo aportará música inédita, pero sí se sabe que algunos miembros de la banda, Nana Bryndís Hilmarsdóttir, Ragnar 'Raggi' Bórhallsson y Arnar Rósenkranz Hilmarsson, han estado en el rodaje en Girona.



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' regresa a la pequeña pantalla en abril de 2016 con más localizaciones españolas y muchas sorpresas.