Ni Mahersala Ali ni Hugh Jackman: Pedro Pascal será Joel en la serie de 'The Last of Us'

Pedro Pascal ha pasado a convertirse en uno de los actores más cotizados del momento. Su participación en series como 'Juego de Tronos' o 'Narcos' han supuesto un impulso en su carrera capaz de situarle entre los intérpretes más queridos y valorados.

Pedro trabaja actualmente en una de las series más exitosas del momento, 'The Mandalorian', una producción del Universo Star Wars que ha cautivado a millones de espectadores. Sin embargo, Pascal parece decidido a seguir engrosando su currículum y no contentándose con este papel, ha encontrado trabajo en otra serie que llegará próximamente. El intérprete trabajará en la adaptación televisiva del famoso videojuego 'The Last of Us'.

Indira Varma y Pedro Pascal en 'Juego de Tronos' | HBO

'The Last of Us' aborda las aventuras de Joel y Ellie, un padre y una hija que tienen que sobrevivir en un lugar veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. El productor del videojuego, Neil Druckmann participará en la creación de la serie junto a Craig Mazin, quien creó la exitosa serie de 'Chernobyl'.

Pascal estará acompañado en la producción por otra de las actrices que participaron en 'Juego de Tronos', Bella Ramsey, quien dio vida a la maravillosa Lyanna Mormont. Ramsey se pondrá en la piel de Ellie, la hija del personaje de Pascal.

A pesar de que hasta el momento se conocen pocos detalles de esta esperada producción, la decisión de estos dos actores para encabezar el elenco de la serie ha generado mucho entusiasmo por parte del público.

También cierta polémica, ya que son muchos los que esperaban que fuera Hugh Jackman el que se hiciese con el papel de Joel y por otra parte algunos rumores situaban a Mahersala Ali en la pugna por el personaje.