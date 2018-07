MacGyver regresa a la televisión. La cadena CBS ya tiene al actor que interpretará estas nuevas aventuras del "manitas" que conquistó la pequeña pantalla en los años 80: será Lucas Till, conocido por interpretar a Havok en X-Men: Días del futuro pasado', según informa The Wrap.



En esta nueva versión de la ficción se mostrará a un MacGyver más juvenil que el que conocieron los espectadores de los años ochenta. No cambia, no podía ser de otro modo, su mañosa manera de enfrentarse a los problemas.



El actor George Eads, conocido por su papel en la serie 'CSI', también estará en este 'reboot' que prepara la cadena CBS. Eads interpretará a Lincoln, un excéntrico teórico de la conspiración con una gran capacidad para la compasión que trabaja como empleado del gobierno.