Los actores Dennis Quaid, Angela Basset, Gina Rodríguez y Chloë Grace Moretz han sido los encargados de anunciar las nominaciones a los Globos de Oro. La cadena NBC será la cadena que ofrecerá la ceremonia de la 73ª edición que tendrá lugar el 10 de enero en el Beverly Hilton de Los Ángeles. Ricky Gervais será el presentador de la cermonia, tras presentar las ediciones de 2010, 2011 y 2012.



'Empire', 'Juego de Tronos', 'Mr. Robot', 'Narcos' y 'Outlander' son las series nominadas a mejor drama por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que entrega anualmente, y ya van 73 años, los Globos de Oro.



Jon Hamm, Rami Malek, Wagner Moura, Bob Odenkrik y Liev Schreiber ('Ray Donovan') son los actores nominados al Globo de Oro al mejor actor de drama. Hamm será la última vez que opte al premio por su papel en 'Mad Men', mientas que Rami Malek, Wagner Moura y Bob Odenkrik se estrenan por sus series 'Mr. Robot', 'Narcos' y 'Better Call Saul'.



Las actrices nominadas por su trabajo en series dramáticas son Caitriona Balfe ('Outlanlander'), Viola Davis ('How to get away with murder'), Eva Green ('Penny Dreadful'), Taraji P. Henson ('Empire') y Robin Wright ('House of Cards').



Los actores que optarán a un premio en las categorías de mejor secundario han sido Alan Cumming ('The Good Wife'), Damian Lewis ('Wolf Hall'), Ben Mendelsohn ('Bloodline'), Tobias Menzies ('Outlander') y Christian Slater ('Mr. Robot'); en cuanto a las actrices nominadas han sido: Uzo Aduba ('OITNB'), Joanne Froggatt ('Downton Abbey'), Regina King ('American Crime') y Maura Tierney ('The Affair').



En comedia, las series nominadas a los Globos de Oro en esta 73ª edición son 'Casual', 'OITNB', 'Silicon Valley', 'Transparent', 'Veep' y 'Mozart in The Jungle'.



Aziz Ansari, Gael Garcia Bernal, Rob Lowe, Patrick Stewart y Jeffrey Tambor son los actores nominados al premio a mejor actor de comedia por su trabajo al frente de las serie 'Master of None', 'Mozart of the Jungle', 'The Grinder' y 'Transparent'. Las actirces nominadas en esta misma categoría son: Rachel Bloom, Jamie Lee Curtis, Julia Louis-Dreyfus, Gina Rodriguez y Lily Tomlin.



En cuanto a las nominaciones en las categorías de TV movie o miniserie, las que optan al premio son 'American Crime', 'American Horror Story', 'Fargo', 'Flesh and Bone' y 'Wolf Hall'.



Las actrices Lady Gaga, Sarah Hay, Felicity Huffman, Queen Latifah y Kristen Dunst optan al Globo de Oro a la mejor actriz por sus papeles en las miniseries. En esta misma categoría, pero masculina, los actores nominados son Idris Elba, Oscar Isaac, David Oyelowo, Mark Rylance y Patrick Wilson.