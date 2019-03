Leonard encontró a su padre en 'The Big Bang Theory' de una manera absurda

Al padre de Leonard, Alfred, no le conocimos hasta las últimas temporadas de 'The Big Bang Theory'. El actor Judd Hirsch es el encargado de interpretarlo y para ello no pasó ningún casting.

Según ha explicado Hirsch a TV Line, el deseo personal de John Galecki, el actor que interpreta a Leonard, fue lo que hizo que consiguiera el papel en la comedia de CBS: "Se me acercó un día, cuando estábamos en la celebración del programa 1.000 de Jamie Burrows. Entonces Johnny Galecki me dijo simplemente si quería ser su padre porque no ha tenido nunca uno en la serie y siempre que pensaba en él lo imaginaba como a mí".