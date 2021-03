Lea Michele relata lo "horrible y aterrador" que fue su embarazo 7 meses después de dar a luz a su primer hijo

La actriz Lea Michele se convirtió en madre de su primer hijo hace 7 meses. Ahora, en un directo de Instagram con Katherine Schwarzenegger, la joven intérprete de 'Glee' ha contado cómo fue su experiencia.

"Nunca he hablado de esto con nadie, lo cual creo que es algo que, ahora que soy madre, me veo haciendo de muchas maneras, sin tener que compartirlo con miedo a no sonar perfecta".

Lea ha explicado que antes de quedarse embarazada descubrió que tenía un ovario poliquístico, y se sometió a una serie de cirugías para eliminar pólipos, quistes y tejido cicatricial y también tomó hormonas para combatir la infertilidad. Todo este proceso le hizo plantearse si era "realmente el momento", revelando que su mayor temor era que no pudiera convertirse en madre.

Tras meses intentando concebir un hijo, Lea y su marido, Zandy Reich, decidieron tomarse un descanso en la tarea, y entonces se enteró de que estaba embarazada. Después de las "72 horas más felices" de su vida, comenzó a sangrar mucho justo antes de una actuación en la ciudad de Nueva York.

Dichos sangrados durante todo el primer trimestre obligaron a que Lea permaneciera en reposo en cama y tomando una cantidad "extrema" de medicamentos.

En su cita de las 20 semanas de gestación, surgieron algunas señales de alerta sobre la salud de su bebé y, debido al protocolo COVID-19, tuvo que ir sola a todos sus controles hospitalarios.

"Fue simplemente horrible. Fue absolutamente, absolutamente horrible", confesaba emocionada a Katherine Schwarzenegger. "Finalmente anuncié que estaba embarazada y aún no estaba segura de si el embarazo iba a durar. Fue el momento más bajo de mi vida".

Afortunadamente, dos meses antes del nacimiento del pequeño, Michele recibió la feliz noticia de que su bebé estaba sano, lo que le permitió disfrutar de estos últimos momentos de embarazo.

