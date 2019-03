Lagertha, absolutamente irreconocible y demacrada en las primeras fotos de lo nuevo de 'Vikingos'

El personaje de Katheryn Winnick en 'Vikingos', la valiente Lagertha, ha estado ausente desde hace casi un mes en la serie que está llegando a su final tras su cancelación. Pero parece que esta semana hará su reaparición y TV Guide ha publicado las impactantes imágenes de su caracterización.

La antigua Reina de Kattegatt aparece absolutamente demacrada e irreconocible, y no sólo por su pelo gris y enmarañado. Tiene marcas por toda su piel y su lenguaje corporal nos hace ver que ha sufrido mucho en su ausencia.

Recientemente Lagertha ha sufrido una pérdida que no contaremos para no hacer spoiler a quien aún no haya llegado a ese momento de la trama pero, ¿es sólo por eso o le ha pasado algo realmente grave?