'La Valla' y otras series distópicas que nos transportan a una realidad alternativa

Así es 'La Valla'

'La Valla', serie creada por Daniel Écija, nos traslada a 2045, un futuro próximo, y está localizada en nuestro propio país.

La ficción distópica, que muy pronto llegará a Antena 3 en el horario de Prime Time, cuenta la historia de Julia (Olivia Molina), Hugo (Unax Ugalde), Emilia (Ángela Molina)… una familia que lucha por recuperar a la pequeña Marta, que ha quedado en manos de un gobierno autoritario, en una España en la que la escasez de recursos naturales ha cambiado el panorama social y político drásticamente. Una historia de supervivencia, de traiciones, de grandes secretos y en la que un crimen perseguirá a sus protagonistas.

Recuerda que ya puedes verla al completo en ATRESplayer PREMIUM.

'The Man in the High Castle'

'Man in the high castle' | Amazon

¿Y si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial? Con esa premia comienza 'The Man in the High Castle', basada en una novela de Philip K. Dick. Y es que la ciencia ficción debería erigir una estatua en honor a este autor, que tantas buenas ideas ha dado al cine y la televisión en los últimos años, sin ir más lejos joyas como 'Blade Runner' o 'Minority Report'. Otro buen ejemplo de esto que te contamos es, sin duda', The Man in the High Castle', una ficción en la que a Alemania nazi consigue el control sobre la bomba atómica antes que los Estados Unidos y ganan la batalla contra los Aliados.

'El cuento de la criada'

Allá por 1985 Margaret Atwood publicó su novela 'El cuento de la criada'. Pasaron décadas hasta que esta idea se llevó a la pequeña pantalla, pero el resultado ha sido una de las ficciones más alabadas de los últimos años. Razones no le faltan a esta distopia en la que la tasa de natalidad del mundo se desploma. En ese caos, el gobierno teocrático, totalitario y fundamentalista religioso de la República de Gilead crea nuevas reglas para un nuevo Estados Unidos.

Esas normas incluyen el 'reclutamiento', o más bien secuestro de las pocas mujeres que siguen siendo fértiles, para convertirlas en 'criadas'. Cada criada es entrenada para luego ser asignada a los hogares de los líderes políticos, donde son forzadas a una violación ritualizada por sus amos para quedar embarazadas y darles hijos a las élites familiares.

'Years and years'

Fue sin duda una de las series revelación de 2019. La miniserie británica 'Years and years' refleja un futuro tan cercano y tan distante a la vez que llega a dar miedo por las similitudes que tiene con nuestra sociedad actual y cómo evoluciona para mostrarnos un catastrófico final. Protagonizada por Emma Thompson entre otros muchos, esta ficción coral narra la historia de la familia Lyon a lo largo de quince años clave de la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos.

'The 100'

Esta distopía adolescente comienza tras el fin del mundo tal y como lo conocemos: la Tierra se vuelve inhabitable por la radiación tras una guerra nuclear y los supervivientes se trasladan en un 'arca' al espacio. Casi 100 años después, mandan a 100 jóvenes prisioneros para explorar si pueden volver a su planeta, pero no estarán solos.

'El Barco'

La serie de Antena 3, que puedes volver a ver al completo en ATRESplayer nos presentaba un mundo donde un acelerador de partículas había acabado con toda la vida humana, excepto los tripulantes del barco Estrella Polar. Mario Casas, Blanca Suárez, Juanjo Artero o Marina Salas se las vieron con toda clase de peligros en este mundo distópico y tuvieron en vilo a los espectadores.

'Westworld'

Hasta el momento hemos podido disfrutar de tres temporadas de 'Westworld', creada de la mente de Jonathan Nolan, el hermano pequeño de Christopher Nolan, y Lisa Joy. Empezamos en un parque de atracciones ambientado en el Lejano Oeste en el que muy pronto nos dimos cuenta de que nada era lo que parecía. Ahora, en su tercera temporada, ha saltado al mundo real, aunque futuro, en el que igual te ves representado en algún detalle.