Kristin Davis ('Sexo en Nueva York') estuvo a punto de ser Mónica en 'Friends'

Con la llegada de 'And Just Like That', el reboot de 'Sexo en Nueva York', las actrices han vuelto a saltar al centro del ojo mediático. Este resurgimiento de la fama para algunos no está suponiendo nada bueno, como es el caso de Chris Noth. Sin embargo, en otros casos nos dejan conocer cosas nuevas más allá del personaje, como por ejemplo, Kristin Davis, quien ha contado muchas anécdotas sobre su carrera profesional.

La actriz que interpreta a Charlotte en 'And Just Like That', acudió a una entrevista en el famoso programa de la televisión estadounidense The Late Show with James Corden, donde contó que antes de saltar a la fama gracias a 'Sexo en Nueva York', hizo infinidad de castin, incluso intentó conseguir el papel de Mónica en la legendaria serie 'Friends', papel finalmente interpretado por Courteney Cox.

"Fui una de las 8.000 chicas que se presentó para el papel. En aquel momento iba a la misma clase de yoga que Courteney, y solíamos salir después de clase, muchas éramos actrices sin trabajo o actrices-camareras" comenzó contando Kristin.

"Un día, Courteney vino y nos preguntó si queríamos acompañarla a comprar un coche. Y nosotras nos quedamos sorprendidas, tipo 'wow un coche'. Entonces Courteney dijo 'he grabado un episodio piloto y tengo buenas sensaciones'" continuó diciendo Kristin.

Tal y como admitió Kristin Davs, efectivamente ese episodio piloto resultó siendo 'Friends' y "sí que le fue muy bien".

Kristin sí apareció en 'Friends'

Aunque Kristin Davis no consiguió el papel de Mónica, lo cierto es que sí que apareció en la serie como Erin, una de las conquistas de una noche de Joey que Rachel y Phoebe quisieron que fuera su novia oficial.

Ahora es imposible imaginar a otra actriz que no sea Kristin Davis en el papel de Charlotte y lo mismo pasa con Courteney Cox con el papel de Mónica.

