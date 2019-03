Kit Harington ('Juego de Tronos') pide perdón por sus declaraciones sobre "sexismo hacia los hombres"

Kit Harington, conocido por interpretar a Jon Snow en 'Juego de Tronos', se ha disculpado por unas controvertidas declaraciones que realizó el año pasado al magazine The Cut. En esta entrevista, el actor aseguraba que también existía "sexismo hacia los hombres".

Harington ha reconocido en una entrevista al diario The Guardian que "estaba equivocado" en la forma de expresarse. "Creo que me equivoqué en aquel momento. 'El sexismo hacia los hombres' no es algo que yo debería haber dicho realmente. Creo que lo que quise decir fue 'ser cosificado'", argumentó el actor.

"En aquellos momentos me sentí cosificado. Creo que los hombres pueden ser cosificados también. Siento que me han cosificado en el pasado, sexualmente también, en artículos que se han escrito sobre mí", explicó Harington sin llegar a puntualizar qué publicaciones o medios le provocaron tales sentimientos.