'Juego de Tronos' se consagró como una de las series más gráficas en televisión en cuanto a escenas picantes y desnudos de sus actores, al fin y al cabo estaban bajo el lema del canal "It's not porn, it's HBO".

Ahora Kit Harington, que fue uno de los protagonistas de más escenas apasionadas en su papel de Jon Snow, ha reflexionado sobre cómo abordará esos momentos con su hijo de 9 meses.

El actor se enamoró en el set y se casó con su co-star con la que protagonizó su primera escena sexual en la serie, Rose Leslie, que interpretó a la Salvaje Ygritte.

El amor de ambos dio sus frutos y el año pasado se convertían en padres de un pequeño al que han mantenido entre toda la privacidad posible.

Aún así, Harington se ha animado durante la promoción de su nueva película de Marvel, 'Eternals', a hablar un poco de la paternidad y en concreto si le va a enseñar la serie a su hijo cuando sea más mayor... y cómo gestionará sus escenas de sexo.

Jon Snow y Daenerys Targaryen en LA escena de 'Juego de Tronos' | HBO

"Mmm le diré algo como, mira, quiero decir, ya puedes estar agradecido de que pasó porque de otra forma tú no estarías aquí", asegura Kit a E!.

"Así que eso será todo", reconoce sonriendo. "Me pondré en plan, '¿no te gusta verlo? Bueno, pues mala suerte'", añade travieso.

Sobre cómo está llevando la pareja lo de tener su primer hijo, Kit cuenta:

"Estoy pasando por algo ahora mismo y es que me he pasado, antes de [empezar el tour de prensa], semanas dándole de comer, mimándolo, cuidándolo. Y entonces me tengo que montar en un avión, y ahora me cuidan y me miman a mí. ¡Así que estoy viviendo el sueño ahora mismo!", bromea.

