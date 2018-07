Kit Harington desata los rumores sobre su personaje en 'Juego de Tronos' con su visita a Almería

Kit Harington, el nombre más pronunciado de la serie 'Juego de Tronos', ha vuelto a dar que hablar. El actor ha sido visto en Almería, una de las ciudades elegidas para grabar la sexta temporada de la serie, y de nuevo han saltado las alarmas.



¡Atención! Si no has terminado de ver la quinta temporada de 'Juego de Tronos', no sigas leyendo la noticia.



El actor, después de visitar Irlanda, donde le fotografiaron a la salida del aeropuerto justo cuando el rodaje de la serie iba a comenzar en esa ciudad, se ha trasladado a Almería. La ciudad andaluza es otra de las localizaciones para la nueva entrega, por lo que los rumores sobre la posible vuelta a la vida de su personaje vuelven a sonar con fuerza.



Harington ha estado recorriendo los bares de la ciudad en compañía de unos amigos pero, lo que podrían ser solo unas vacaciones, significaría mucho más para los seguidores de la serie.



La muerte de su personaje, Jon Nieve, en el último capítulo de la quinta temporada sorprendió a los espectadores y desde entonces, han salido multitud de rumores y teorías que intentarían probar que la muerte que se mostró en el capítulo no sería el final del personaje.



Las dudas sobre el futuro del personaje han llegado hasta los propios protagonistas de la serie. Carice van Houten, Melisandre en 'Juego de Tronos', se negaba a aceptar lo que se vio en la última entrega. En la misma línea, Emilia Clarke también opinó sobre el incierto futuro del personaje. La única que parece tener claro que Jon Nieve no volverá es Maisie Williams, que intentó acallar los rumores que se habían desatado tras las declaraciones de su compañera Clarke.



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' llegará a la pequeña pantalla en abril de 2016 y se adentrará en 'Vientos de Invierno', una trama totalmente desconocida tanto para los lectores de la saga de George R. R. Martin como para los seguidores de la serie.