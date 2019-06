"Me dejó sin aliento": Kit Harington confiesa lo impactado que se quedó cuando conoció a Emilia Clarke

Corría el año 2010 cuando un puñado de actores fueron elegidos para una nueva serie llamada 'Juego de Tronos'. Aún no sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar, pero entre ellos ya empezaron a forjarse lazos que nadie podría romper hoy en día. Una de las relaciones más bonitas que ha dado la serie de HBO es la de Kit Harington con Emilia Clarke. El actor confesó a Esquire lo impresionado que se quedó cuando vio a la Khaleesi por primera vez.

"Recuerdo la primera vez que la vi. Entró al bar Fitzwilliam. Yo había estado hablando con Richard Madden y me decía, 'acabo de conocer a la nueva Daenerys. Es preciosa'. Y yo estaba en plan, '¿En serio? No la he conocido aún'. Y entonces entró y la vi y me quedé en plan, 'Wow'. Te quita el aliento cuando entra en una habitación, Emilia.

Y ese fue el comienzo de una bonita amistad, pues ambos actores han estado muy unidos durante todos los años de la serie.

"Creo que somos buenos amigos porque nosotros, más que nadie, sabemos por lo que está pasando el otro. No quiero que suene como si estuviéramos pasando por lo peor del mundo. Pero creo que nadie más que Emilia sabe exactamente lo que significa estar en 'Juego de Tronos' de la forma en la que lo estamos nosotros. Así que nos conectamos un poco así".

