Kit Harington aclara el mayor error de 'Juego de Tronos' y asegura que le culparon injustamente

Después de convertirse en un actor conocido mundialmente por su papel de Jon Snow en 'Juego de Tronos', Kit Harington se adentra de nuevo en el mundo de las grandes sagas con nada menos que el MCU.

El actor es uno de los protagonistas del nuevo y ambicioso proyecto de Marvel, 'Eternals', que se estrena muy pronto y cuyos actores están haciendo promoción por diferentes países.

En una de esas entrevistas con Uproxx, le han preguntado al actor sobre los temidos spoilers, después de las filtraciones de 'Eternals' que no le han hecho ninguna gracia, y si alguna vez ha sido él quien ha tenido algún "desliz". Pero Kit lo tiene claro.

"Me culparon una vez, por dejar un vaso de café en el plano, pero no fui yo...", recuerda el actor, refiriéndose al infame gazapo en la temporada final de 'Juego de Tronos' cuando se coló un vaso de Starbucks en el frame. Puedes recordar el famoso momento en el vídeo de arriba.

"Bueno, Sophie Turner me culpó de eso. ¡Y juro que no fui yo! Pero aparte de eso, en cuanto a spoilers, no, no he fallado en nada. ¡Soy bastante bueno! Estoy bastante seguro de que no la he estropeado nada", asegura.

Lo cierto es que hay que reconocerle a Harington que formar parte de algunos de los proyectos más esperados y deseados por el público no es una presión fácil, y más cuando tienes que mantener todo en secreto.

Ahora que un gran spoiler de 'Eternals' parece haberse filtrado, se ha hecho viral un vídeo del actor hace unos meses donde reaccionaba de forma curiosa a la pregunta que ahora parece ser mucho más que un rumor... Pero Kit aguanta el tipo como puedes ver.

'Eternals' se estrena el próximo 5 de noviembre en los cines españoles y presentará a una nueva era de superhéroes que aparecerán para salvar a la humanidad después de milenios de secretismo. Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan o el compañero de Kit en 'Juego de Tronos', Richard Madden, completan el reparto.

