Kaley Cuoco muestra su felicidad en estas fotos del rodaje de la temporada 2 de 'The Flight Attendant'

Tras una primera temporada de 'The Flight Attendant' lleba de éxito en el mes de diciembre de 2020 sus productores confirmaron que la serie regresaría con una temporada 2. Es más, en una entrevista en Watch What Happens Live, la estrella de la ficción, Kaley Cuoco, que interpreta a Cassandra Bowden, confesó: "Iba a ser una serie limitada, pero en realidad nos gustaría hacer una segunda temporada". Y así fue.

La actriz que dejó atrás su papel de Penny en 'The Big Bang Theory', conoció la historia del proyecto y decidió comprar los derechos para actuar como productora ejecutiva del fenómeno televisivo que, sin duda, ha tenido una gran acogida.

La idea de la serie nace de una novela homónima de Chris Bohjalian, y aunque los productores de la ficción habían planeado que solo tuviera una entrega, esta acabó de tal manera, que dio lugar a la posibilidad de continuar con esta mezcla de comedia, drama y suspense que tanto ha engatusado al público.

Lo que sabemos de la temporada 2 de 'The Flight Attendant'

La segunda temporada de la serie de HBO ha incorporado a un nuevo fichaje, Mae Martin, la estrella de la la serie de 'Feel Good' en Netflix, y que interpretará a Grace St. James. Kaley Cuoco ha compartido una serie de fotos detrás de las cámaras, mostrando cómo está siendo el rodaje. En su publicación escribe: "Semana de Los Ángeles una galería de fotos 'The Flight Attendant' ¡qué reparto, qué equipo! Temporada 2!"

La próxima temporada de la serie está siendo rodada en Los Ángeles, Berlín y Reykjavik, y se estrenará en 2022.

El futuro de Kaley Cuoco

Por otra parte, la actriz ya adelantó sus planes de futuro a Variety cuando terminó el rodaje de la serie. Cuoco admitió: "Puedo ver mi camino exclusivamente en la producción en el futuro. Le dije a [el productor ejecutivo Greg] Berlanti y a todo su equipo: 'Quiero oficinas'. Así que cuando se hagan cargo y consigan un edificio entero, quiero estar donde ellos están. Ese es mi objetivo"

Kaley continuó: "Obviamente, ésta ha sido mi primera experiencia en esto. He aprendido mucho de mis compañeros productores, he aprendido que no sé tanto como creía, y el gran esfuerzo de equipo que se necesita para montar una serie".

"Me hace tener un enorme respeto por todo lo que se emite porque sé lo difícil que es ponerlo en marcha. Me ha hecho ser muchos menos crítico. Y tengo una gran gratitud hacia lo que ocurre entre bastidores", añade.

