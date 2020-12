Kaley Cuoco confiesa que Michiel Huisman tuvo que enseñarle a fingir las relaciones sexuales en 'The Flight Attendant'

Kaley Cuoco logró cautivar al público a raíz de su actuación en 'The Big Bang Theory', la cual le abrió las puertas de la fama internacional. Sin embargo, el personaje de Penny ya parece haber quedado atrás, a juzgar por la ascendente trayectoria que lleva la actriz estadounidense.

Su metamorfosis como intérprete parece haber llegado a una nueva fase a raíz de su papel protagonista en la serie 'The Flight Attendant', donde da vida a una azafata de vuelo de vida ajetreada que se ve envuelta en un misterioso asesinato.

Kaley Cuoco se ha mostrado muy entusiasmada siempre por el hecho de encarar este proyecto que, sin lugar a dudas, supone un cambio muy grande para ella tras 'The Big Bang Theory'.

Sin embargo, todo cambio suele llevar ciertas dificultades implícitas. Y es que, Cuoco ha reconocido que durante el rodaje de 'The Flight Attendant', tuvo que enfrentarse, junto a su compañero Michiel Huisman, a una escena de sexo más que complicada. Si quieres saber cómo resultó tal experiencia y cómo le ayudó él a grabar la secuencia, te lo mostramos en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

No siempre fue Penny: Los looks capilares más imposibles de Kaley Cuoco ('The Flight Attendant')