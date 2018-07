'Juego de Tronos' pone cara a Euron Greyjoy, más conocido como Ojo de Cuervo

'Juego de Tronos' no descansa ni habiendo empezado ya los rodajes. La serie ha incorporado a un nuevo personaje a su reparto. Pilou Asbaek, actor danés, será el encargado de dar vida a un personaje clave relacionado con las Islas del Hierro, Euron Greyjoy, según informa 'Watchers on the Wall'.



Euron Greyjoy es más conocido como Ojo de Cuervo, el Capitán del Silencio, un barco tripulado únicamente por mudos, a los que él mismo les arrancó la lengua. Su emblema es un ojo rojo bajo una corona de hierro negro sujetada por dos cuervos.



Su personaje, en las novelas de George R. R. Martin, es un personaje conocido por saquear los sitios a los que llega con su barco y este personaje no aparece en las novelas hasta el cuarto libro, 'Festín de Cuervos'.



¡Cuidado! Esta noticia puede contener spoilers. Si no has terminado de ver la quinta temporada no sigas leyendo esta noticia.



Asbaek ha sido visto en Irlanda grabando lo que parecer ser la ceremonia Kingsmoot, que en las novelas se celebra cuando muere Balon Greyjoy.



Esta ceremonia, en las novelas de George R. R. Martin, se celebra para elegir a un nuevo rey, después de que Aaron convocara una reunión para evitar que Euron Greyjoy se convierta en el sucesor de Balon. Después de una guerra civil, los hijos del hierro eligen a Euron como su nuevo rey, aunque pocos saben que, en realidad, Theon sigue vivo.



El actor se une así a la larga lista de nuevas caras que ha creado la sexta temporada de 'Juego de Tronos'. La nueva entrega verá la luz en la primavera de 2016.