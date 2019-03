'Juego de Tronos': Los convincentes motivos que apuntan que Tyrion será el elegido para ocupar el Trono de Hierro

Apenas quedan cinco meses para poder conocer, al fin, el desenlace de 'Juego de Tronos', la serie que ha conquistado a más de medio mundo. Pues bien, esta espera se está haciendo mucho más amena de lo que esperábamos, porque cada vez hay más teorías sobre este esperado final.

Una gran cantidad de seguidores de la ficción coinciden en un importante dato, y es que será Tyrion Lannister quien ocupe el Trono de Hierro. Lo cierto es que 'Juego de Tronos' es impredecible, y cualquier cosa podría pasar, pero atentos a estas teorías, que parece que han atado cabos y no se les escapa ningún detalle

Esta predicción que coloca a Tyrion en el poder de los Siete Reinos se basa en la afirmación de que no pertenece a los Lannister, sino que es un Targaryen. ¿Cómo podría ser posible? Pues los usuarios encuentran la explicación en su pelo, que al nacer tenía mechones mucho más rubios que sus hermanos, y en sus ojos, que son de distinto color. Otro dato importante en el que se apoya esta teoría es su pasión por los dragones, y que estos nunca le hicieran daño. No hay que olvidar que Twyin Lannister siempre repetía que Tyrion no era hijo suyo, algo que parece dejar caer que es hijo del Rey Loco, según apuntan los fans. Por esto, Tyrion realmente sería hermano de Daenerys Targaryen.

Por otra parte, si nos fijamos en el emblema de la casa Targaryen veremos que presenta un dragón de tres cabezas. Por ahora en la serie ya tenemos a dos Targaryen: Jon Snow y Daenerys. Es decir, faltaría un tercero para completar el emblema, que podría ser Tyrion.

Otra teoría que sigue por estas líneas es de un usuario de Quora, y ha añadido más motivos por los que Tyrion sería el próximo rey. Este fan afirma que Daenerys morirá en la batalla final contra los Caminantes Blancos, al igual que Jon Snow, y si este último no llegara a morir, perdería su derecho al trono y se quedaría como comandante de la Guardia de la Noche. De esta manera, con todos los Targaryen fuera del mapa, Tyrion se convertiría en el rey, aunque también se considera que pudiera ceder el trono a Sansa.

Pero aquí no acaba todo, porque según un artículo publicado en Popsugar, Tyrion podría reinar igualmente sin necesidad de ser un Targaryen. Y es que la serie lo habría dejado caer desde el comienzo. Si echamos la mirada atrás, Tyrion ha logrado muchos triunfos a lo largo de la historia: la tranquilidad en Desembarco del Rey tras la caída de Robert, lideró la carga en la Batalla de Aguasnegras, siempre pone el reino en primer lugar de la manera más leal, y una larga lista de más logros.

El usuario compara el temperamento y el carisma de Tyrion con el resto de candidatos a conseguir el trono. Y es que Tyrion es imparcial y un pensador táctico con esenciales dotes políticas. Al contrario, Daenerys usa la fuerza, y Jon Snow no es un rey sabio, a pesar de ser un excelente guerrero. Y es que ni él ni la Madre de Dragones piensan antes de actuar, al contrario de Tyrion, que es un excelente jugador de ajedrez.

Sea como sea, estas teorías están muy pensadas y no sería de extrañar que acierten, aunque sea en algunos puntos. Pero como ya sabemos, de 'Juego de Tronos' se puede esperar de todo, y hasta que no llegue su estreno en abril, no podremos afirmar nada.