'Juego de Tronos': George R.R. Martin te avisa, la precuela sucederá en "otro mundo"

Puede que el final de 'Juego de Tronos' esté cada vez más cerca, pero no será el final de la fantasía de George R.R. Martin. El aclamado autor de las novelas que dieron paso a la serie ha estado trabajando con HBO en su precuela que, según ha adelantado, tendrá lugar 10.000 años antes de la fatídica muerte de Ned Stark.

Ante toda la expectación por la nueva ficción, de la que hace unas semanas confesaba que no se llamará 'La larga noche' como creíamos, George R.R. Martin ha adelantado a Entertainment Weekly que no será tan parecida a la serie original, ya que transcurrirá en Westeros, "un lugar muy diferente".

"No habrá Desembarco del Rey. No habrá Trono de Hierro. No habrá Targaryens, y Valyria apenas ha comenzado a ascender con su gran imperio y sus dragones", ha argumentado el escritor.

Sobre Jane Goldman, la showrunner de la precuela, R.R.Martin ha dicho que "tiene un gran talento". Parece ser que guionista y autor habrían pasado una semana en Santa Fe compartiendo sus ideas sobre la serie. "Está entrando en un territorio que yo no he explorado mucho en los libros. Pero ella es una escritora importante y me encanta su trabajo", ha confesado el escritor.

Por ahora, casi todo lo relacionado con el nuevo proyecto de HBO son incógnitas y suposiciones. Lo único que sabemos seguro, es que Naomi Watts la protagonizará. Solo esperamos que esté el nivel de 'Juego de Tronos'.