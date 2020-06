El 19 de mayo del año pasado 'Juego de Tronos' emitía su último capítulo con un polémico final que no dejó indiferente a nadie. Fueron muchas las personas que no se quedaron conformes con lo que pasó en Desembarco del Rey y otras muchas que sí, pero al fin y al cabo nunca llueve a gusto de todos.

Sin embargo, los protagonistas de la ficción de HBO tienen una sorpresa para sus fans. El elenco de la serie hará una reunión, pero no será un reencuentro como los que hemos estado viendo esta cuarentena, sino uno muy diferente.

Los actores jugarán a 'Dragones y mazmorras'. Daniel Portman (Podrick), Gemma Whelan (Yara), Iwan Rheon (Ramsay), Kristian Nairn (Hodor) y Natalia Tena (Osha) se verán las caras el próximo 20 de junio a las 9 de la noche y dicha reunión servirá para recaudar fondos para la asociación Red Nose Day, para ayudar a los niños y niñas más afectados por el Covid-19.

La reunión podrás verla en el Twitter oficial del juego y el argumento de la partida dice: "Se enfrentarán a una criatura inusual que les pondrá en una extraña misión. Parece bastante simple, pero en un reino legendario por su peligro, no todo es lo que parece".

"No se trata solo de pelear", dice Rheon, "Debes pensar en los problemas. Probablemente no como Ramsay Bolton, no será muy útil".

