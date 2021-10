'El juego del calamar': Todas las veces que el jugador 001 hizo trampas sin que nos diéramos cuenta

'El juego del calamar' es, fuera de toda duda, la serie del momento. No obstante se ha convertido en el estreno más visto de la historia de Netflix, sumando 111 millones de visualizaciones en solo 28 días. Así que son muchos ojos los que han visto ya el éxito surcoreano y por tanto, muchos minutos de análisis.

Si aún no has visto la serie, te recomendamos que no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS sobre las tramas de 'El juego del calamar'. Guárdatela y consúltala más adelante para sorprenderte con esta revelación.

Aunque a todos nos sorprendió la verdadera participación en el juego del anciano, Il-nam, lo cierto es que parece que hubo muchas pistas que no supimos interpretar que apuntaban en este sentido y que demuestran que en realidad su vida nunca estuvo en vilo y que hizo trampas.

En el primero de los juegos a los que se enfrentan los participantes, el ya famoso 'luz verde, luz roja', hay quien ha observado que el robot que rastrea a los que se mueven no detecta a Il-nam en ningún momento, ¿estaba la máquina programada para evitar que su fundado resultara herido?

En el segundo juego, Il-nam elige una de las formas más sencillas de tallar en la galleta, la estrella. ¿Sabía cuál era la que tenía que escoger para poder hacerlo, teniendo en cuenta el pulso que suele tener la gente de avanzada edad? Il-nam esculpe fácilmente la estrella sin usar trucos ni técnicas especiales.

La galleta tallada por Il-nam | Netflix

En el juego de la soga, hay quien se ha dado cuenta de que es el único que no lleva candado en sus muñecas. Todos los jugadores están atados a la soga menos él, así que él nunca corrió un riesgo real de morir.

Cuando el oficial de policía Hwang Jun-ho, interpretado por Wi Ha-joon, se infiltra en las dependencias ocultas del juego, encuentra archivos de todos los jugadores anteriores y actuales.

Pero cuando Hwang Jun-ho encuentra la carpeta de fichas del actual juego, en la primera aparece directamente el jugador 002. El archivo para el jugador 001 no está, ya que no es necesario.

Aparte del hecho de que Il-nam no era un jugador real, tener un archivo de él en los archivos sería una responsabilidad, no solo para la organización, sino también para los clientes VIP de Il-nam.

